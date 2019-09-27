Emlak Danışmanları Esnaf Odası 1'inci yılını kutladı

Muğla'da Emlak Danışmanları Esnaf Odası (MEDEO) tarafından odanın kuruluşunun 1'inci yıl dönümü dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi.

Programa; Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası Başkanı Ziya Ercan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güven, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve emlakçılar katıldı.

Odanın 1'inci yıl dönümü ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban ve Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız birer konuşma yaptı.

ZİYA ERCAN KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARI UYARDI

Ardından konuşma yapan Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası Başkanı Ziya Ercan, "Emlak Meslek Odası olarak ilk önemli çalışmamız, kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerine bir düzen getirmek olmuştur. Kayıt dışı olarak, yerleşik düzende bir ofis veya iş yeri bulunmayan, evden kafeden sadece telefon ile emlak alım-satım aracılık faaliyetlerinde bulunan, sosyal medyada emlakçılık yapan, vergi dairesi ve meslek odalarında kayıtları olmayan bu kişilerin tespiti ve çalışmalarının, Taşınmaz Ticareti hakkında çıkan yönetmelik ve ilgili diğer kanunlara uygun hale getirilmesi için oda olarak bir dizi çalışma başlattık. Kayıt dışı olarak emlak alım, satım, aracılık faaliyetlerinde bulunan, Sosyal medyada emlakçılık yapan, vergi dairesine ve meslek odalarına kayıtlı olmayan kişiler; vergi kaydınızı ve meslek odası kayıt işlemlerinizi yaptırınız. En kısa zamanda işinizi ve işletmenizi 05 Haziran 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘' Taşınmaz Ticareti ‘' hakkında çıkan yönetmeliğe ve kanunlara uygun hale getiriniz. Aksi takdirde cezai yaptırımlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu sürecin takibi Muğla bölgesinde Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası, ilçelerde oda temsilcilikleri ve emlak dernekleri tarafından, cezai işlemler ise İlçe Vergi Daireleri ve Muğla Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır" dedi.

"BİRİKİMLERİNİZİ RİSKE ATMAYIN"

Ercan konuşmasının devamında, "Sosyal medyada ve emlak satış sitelerinde Kayıt Dışı olarak emlak alım-satım kiralama, taşınmaz ticaretine aracılık yapan kişileri odamız, temsilciliklerimiz ve derneklerimiz vasıtası ile takip ediyoruz ve tespit ettiğimiz kişileri ikaz ediyoruz. Kayıt altına alınmalarını sağlıyoruz. Yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere göre, her türlü emlak alım - satım, kiralama, taşınmaz ticaretine aracılık yapan kişilerin vergi kayıtlarının ilgili meslek odasına kayıtlarının yapılmış olması zorunludur. Söz konusu faaliyetler yetki belgesi olan yerleşik işletmeler, ofisler tarafından yapılacaktır. Buradan kamuoyuna mesaj vermek istiyoruz; emlak sahiplerini, gayrimenkul alıcılarını, satıcılarını, kiralama yapan kişileri uyarmak istiyoruz. Olabilecek mağduriyetleri önlemek için Odamıza kayıtlı ve Yetki Belgesi bulunan Ofislerimizdeki Sorumlu Emlak Danışmaları ile ticaret yapmanızı tavsiye ediyoruz. Lütfen birikimlerinizi ve geleceğinizi riske atmayınız. Çünkü sizi ailemizden biri olarak görüyoruz" diye konuştu.