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Emniyet müdürü aç kalan köpekleri elleriyle besledi

Muğla’nın Menteşe İlçesi Şadırvan mevkiinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan köpekleri Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz elleriyle besledi.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Şadırvan mevkiinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan köpekleri Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz elleriyle besledi.


Muğla'nın Menteşe İlçesi Camikebir Mahallesi tarihi Arasta Şadırvan mevkiinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan köpeklerin yardımına Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve polis ekipleri yetişti. Bölgede yaşayan vatandaşların köpeklerin durumunu 155'e bildirmesinin üzerine polis ekipleri harekete geçti. Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz yanında getirdiği malzemeleri karıştırarak aç kalan köpekleri elleriyle besledi. Ardından polis ekipleri mahalledeki kedi ve kuşları besleyerek bölgeden ayrıldı.

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