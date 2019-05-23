Emniyet Müdürü iftarını nöbetçi personelle açtı

Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla'nın giriş noktalarında oluşturulan uygulama noktalarını denetlerken, Ramazan ayı nedeniyle iftarını da uyulama noktalarında görev yapan nöbetçi personel ile yaptı.

Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Denizli Yolu Polis Uygulama Noktasına giderek burada görev yapan polisleri denetledi. Uygulama noktasındaki görevli personel ile sohbet eden Emniyet Müdürü Çetinkaya, bu noktalarda görev yapan ekiplerin özverili bir çalışma gerçekleştirdiklerini, söylerken, aranan şahıs ve araçların yakalanma oranlarının uygulama noktaları sayesinde arttığını söyleyerek emeği geçen tüm personeli kutladı.