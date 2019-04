Emniyet teşkilatı Şehit aileleri ve Gaziler ile bir araya geldi

Muğla'nın Menteşe İlçesinde Türk Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yılı ve Polis Günü etkinlikleri kapsamında Muğla Valisi Esengül Civelek ile şehit yakınları ve gazilerin katılımı ile etkinlik düzenlendi. Özel bir restoranda düzenlenen etkinliğe Muğla Valisi Esengül Civelek, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, kurum müdürleri, polisler, Şehit yakınları ve Gaziler katıldı.

Programda konuşma yapan Vali Esengül Civelek, "10 Nisan Polis Günü etkinlikleri kapsamında bizleri buluşturan İl Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum. Siz değerli şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte olmak, bizler için onurdur, gururdur, şereftir. İyi ki varsınız. Kurulduğu günden bu güne kadar şanlı, şerefli maziye sahip, yüksek görev anlayışıyla, fedakarlıkla, mesai gözetmeksizin, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlamak, suçun işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi görevleri başarıyla yerine getiren emniyet teşkilatımızın 174'üncü yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ise, "Teşkilatımızın 174'üncü yıl dönümü münasebetiyle ilimizde bir takım etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu günün en anlamlı, en değerli olanı, Şehit ailelerimiz ve Gazilerimizle bir arada, bu günün mutluluğunu sizlerle paylaşmaktır. Biliyoruz ki sizlerle yapılan her şey daha anlamlı, daha değerli. Sizler için her ne yapılırsa yapılsın azdır. Sizlerle birlikte olmaktan her zaman gurur duyduk, onur duyduk. Bu vesileyle sizlere hoş geldiniz diyorum ve tüm Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Saygılar sunuyorum" diye ifade etti.