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Emniyet trafik motorize timlerine taze kan

Muğla Emniyet Müdürlüğü 6’ncı dönem motosikletli trafik timleri sürüş teknikleri eğitimini tamamlayan 12 personel sertifikalarını aldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü 6'ncı dönem motosikletli trafik timleri sürüş teknikleri eğitimini tamamlayan 12 personel sertifikalarını aldı.


Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Ekim - 26 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 5 haftalık 6'ncı dönem Motosikletli Trafik Timleri Sürüş Teknikleri Eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Motosikletli Trafik Timleri Sürüş Teknikleri Eğitimine merkez ve ilçelerden 12 personel katıldı.

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