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Emniyet uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Aydın-Muğla Karayolu Emniyet uygulama noktasında bir araç içerisinde yapılan kontrolde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Dün sabah 04:00 saatlerinde emniyet ekipleri tarafından durdurulan A.A. isimli şahsın sürücüsü olduğu aracın içerisinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ve tabancaya ait şarjör içerisinde 7 adet tabanca mermisi yakalandı. Olayın şüphelisi hakkında polis ekiplerince adli tahkikat başlatıldı. Gerçekleştirilen kontrol hakkında Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama, "Güvenlik amaçlı kontroller Menteşe İlçesinde aynı kararlılıkla devam edecektir" ifadesine yer verildi.

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