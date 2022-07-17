Emniyet'in ‘uçan göz'ünü kadın pilot uçurdu

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın Fethiye, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Ula ilçelerinde geçiren tatilciler, 9 günlük tatilin son gününde dönüş yolculuğuna geçti. Komiser Ebru Pilot'un kullandığı helikopterle havadan yapılan trafik denetiminde kavşaklarda yoğunluk oluştuğu görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından yaz aylarında Muğla Emniyet Müdürlüğü emrine tahsis edilen gece görüşlü tam donanımlı ‘uçan göz' helikopter ile Marmaris çıkışı, Fethiye ve Marmaris çıkışının birleştiği Gökova Kavşağı, Sakartepe rampası, Ula geçişi ve Menteşe ilçesinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. 'Uçan göz' olarak bilinen helikopterin kadın pilotu Komiser Ebru Pilot eşliğinde gerçekleştirilen havadan trafik denetiminde kavşaklarda yoğunluk oluştuğu görüldü.

Muğla'ya 4 günde 593 bin araç giriş yaptı

9 Temmuz'dan 12 Temmuz tarihine kadar Muğla'ya İl Emniyet Müdürlüğü Plaka Tanıma Sistemi'nden geçen araç sayısı toplam 593 bin olurken, jandarma giriş noktaları ile bu rakamın 650 bin araca ulaştığı öğrenildi. 9 günlük bayram tatilinde ise Muğla'ya Milas, Yatağan, Denizli, Köyceğiz, Burdur ve Antalya istikametinden emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinden giriş yapan araç sayısının 900 bine ulaştığı öğrenildi. Muğla'ya 9 günlük bayram tatilinin ilk 4 gününde sadece Bodrum'a yaklaşık 155 bin aracın giriş yaptığı, 9 günlük tatilde ise bu rakamın 300 bine yaklaştığı belirlendi.