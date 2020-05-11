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Emniyetten kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışı

Korona virüs salgını sürecinde azalan kan stoklarının kan bağışının azalması ile kritik seviyelere düşmesinin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler kan bağışında bulundu.

Korona virüs salgını sürecinde azalan kan stoklarının kan bağışının azalması ile kritik seviyelere düşmesinin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler kan bağışında bulundu.


Ülke genelinde kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesi sonrasında Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından başlatılan kan bağışı seferberliğine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nden de destek geldi.


Polisler müdürlüğün giriş katında kurulan Kızılay Menteşe Kan Alma Birimine kan bağışında bulundu. Öğleden sonra 15:00'da başlayan kan bağışının gece 24:00'a kadar süreceği öğrenildi.

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