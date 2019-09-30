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Emniyetten Öğretmenevi'ne ziyaret

Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin başlaması sebebiyle Muğla Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Gülhan Gürbüz’ü makamında ziyaret etti.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin başlaması sebebiyle Muğla Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Gülhan Gürbüz'ü makamında ziyaret etti.


Muğla Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Gülhan Gürbüz'ü makamında ziyaret eden Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın iyi dileklerini kurum müdürü ve çalışanlarına iletti. Okul önlerinde ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerinin yanı sıra Muğla Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nün çevresinde alınan güvenlik tedbirleri de gözden geçirildi.


Ziyarette Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi Amirliği görevlileri de hazır bulundu.

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