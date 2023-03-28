En çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Bu yıl 59'uncusu kutlanan Kütüphane Haftası'nda yıl boyunca en çok kitap okuyan öğrenciler ve yetişkinler ödüllendirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Mustafa Pabuçcuoğlu salonunda düzenlenen etkinlikte Hoca Mustafa Efendi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Pınar Dengiz, kütüphane çatısı altında yapılan, sosyal ve kültürel etkinlikleri anlattı.

Menteşe Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulu öğrencilerinin sergilediği ‘Kütüphaneler' temalı oratoryonun ardından yine aynı okuldan 7. sınıf öğrencisi Kazım Abasov'un Azerbaycan Türkçesi ile okuduğu ‘Kitaphane' şiiri büyük beğeni aldı.

Törende Hoca Mustafa Efendi İl Halk Kütüphanesi'nde yıl boyunca en çok kitap okuyan çocuklar kategorisinde; Menteşe Salihpaşalar İlkokulu öğrencilerinden ikiz kardeşler Işıl ve Mehmet Otçu, Menteşe Emirbeyazıt İlkokulundan Bera Özdem ve Menteşe Dumlupınar İlkokulundan İlhan Umut Dede ilk üçe dereceye girdi. Öğrencilere ödüllerini, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'dan alırken, yetişkinler kategorisinde Elvan Tosun ve Mehmet Özçelik ödüle layık görüldü.

Program sonunda karma resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Ayşen Atalan Sözbilir, Ayten Taşpınar ve İlhan Sözbilir tarafından düzenlenen resim sergisi, hafta boyunca ziyaretçilere açık kalacak.