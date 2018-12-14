En güzel kahvaltı tabağını hazırladılar

Milas Gümüşlük İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası kapsamında minik öğrenciler en güzel kahvaltı tabağını hazırlamak için birbiriyle yarıştı.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası kapsamında, Milas Gümüşlük İlkokulu'nda etkinlik gerçekleştirildi. Milas Gümüşlük İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası kapsamında minik öğrenciler en güzel kahvaltı tabağını hazırlamak için birbiriyle yarıştı. Gümüşlük İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 1-C sınıfı tarafından ‘Kahvaltı Tabağı Hazırlama Yarışması' düzenlendi.

Gümüşlük İlkokulu Müdürü Süleyman Yatakcı, sınıf öğretmenleri, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, minik öğrenciler en güzel kahvaltı tabağını hazırlamak için kıyasıya yarıştı.

Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere; okullarda yerli ürünleri tüketiminin önemi öğretilirken, tutumlu ve tasarruflu olma bilinci de kazandırılıyor.