Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın ödül töreni, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 134 üretici, firma ve markanın katıldığı yarışmada en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi.

Programın açılışında Zeytindostu Derneği Başkanı Atilla Totoş, “Muğla'daki yağlar dünyada çok az insana nasip olan yağlardır. Dalından sofraya zeytinyağının kusursuz bir şekilde gelmesi için daha çok çalışacağız” diyerek yarışmaya katılan zeytinyağlarının sıralamasını hangi şartlara bağlı yapıldığını anlattı. Doç. Dr. İbrahim Kıvrak tarafından ise, geçmiş 3 yıla göre bu yıl karşılaştırıldığında, Muğla'daki zeytinyağlarının kalite açısından büyük yol kat ettiği belirtildi.

Konuşmasına zeytinyağı içerek başladı

Konuşmasına zeytinyağı içerek başlayan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “2019'da ilkini yaptığımız bu yarışmaya o yıl 70 kişi katılmıştı. Bu yıl 134 başvuru var ve Milas 60 katılımcı ile yine başı çekti. Diğer ilçelerden de daha çok katılım bekliyoruz. Bu rakam 200'e çıkmalı. Son yıllarda talihsizlikler yaşadık. Pandemi, orman yangınları, sel baskınları, Rusya-Ukrayna savaşı hepimizi sarstı. Bu süreçte çok çalıştık. Bu yarışmayı uluslararası platforma açmak için ön hazırlıklarımıza başladık. Fakat büyük bir deprem yaşadık. Çalışmalarımız sekteye uğradı. Ülkenin 7'de 1'i adeta yerle yeksan oldu. Yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

“Odalarda, masa başında değil, sahadayız"

Saylak, “59 markanın 39'unu bu 4 yıllık süreçte ortaya çıkarmışız. Onları cesaretleri için kutluyorum. 12 adet organik ürünümüz var. Ortak akıl bir araya gelince bu işlerde başarı gerçekleşiyor. Odalarda. Masa başında değil, sahada üreticilerimizle kol kola çalışıyoruz. Zeytin ağacı, bu toprakların kadim meyve ağacıdır. Muğla markalarının sayısını artırmak, Muğla zeytinyağının dünyada aranan bir ihraç ürünü haline getirmek hayalimizdir. Muğla'nın gelecek nesillerine borcumuz var. Küresel iklim felaketinin tam ortasındayız. Havaların değişkenliğinin farkındasınız. Eski yöntemlerle üretim yapmak son derece zor. Bu zor süreçten kol kola, omuz omuza, bilimsel yöntemlerle kalkarız" diye konuştu.

Saylak, Ağustos ayında Menteşe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü içinde toprak tahlil laboratuvarının açılacağını söyledi. Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Eriş, AK Parti Milletvekillerinin yaptıkları konuşmaların ardından program, ödül töreni ile sona erdi.