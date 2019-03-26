En yüksek promosyon bedeline Mehmet Kocadon imza attı

Emekçi kardeşlerimin haklarını hep korudum, korumaya da devam edeceğim” dedi.

Bodrum Belediye Başkanlığı birimlerinde çalışan personelin aylık ve ücret ödemelerinin (Vergi ve sosyal güvenlik kesintileri ile diğer yasal kesintiler hariç) banka aracılığı ile ödenmesine ilişkin ihale sonuçlandı. İhale sonucuna göre Bodrum Belediyesi ile ihaleyi kazanan Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında sözleşme Bodrum Belediyesi'nde imzalandı.

Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında düzenlenen Personel Promosyonu İmza törenine; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile TEB Bodrum Şube Müdürü Selma Selçuk, Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Orman, Taner Uslu ve Niyazi Atare, Belediye-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay, Belediye İş Sendikası Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Cem Özer, Belediye İş Sendikası şube yöneticileri, işyeri temsilcileri, komisyon üyeleri ile belediye birim müdürleri ve birim sorumluları katıldı.

3 yıl sürecek olan sözleşmeden Bodrum Belediyesi'ndeki 164 memur, 10 sözleşmeli memur, 455 işçi olmak üzere toplam 629 kişinin faydalanacağı belirtildi. TEB Bodrum Şube Müdürü Selma Selçuk yaptığı açıklamada, “Bundan böyle üç yıl boyunca çalışanlarımız maaşlarını TEB bankasından alacaklar. Bunun için güzel bir bedel ödedik. Sendika ile birlikte hazırlanan şartname doğrultusunda masrafsız, ücretsiz çok güzel bir anlaşma yaptık. Zaten üç yıl önce de Bodrum Belediyesi bizdeydi, tekrar aldık belediyeyi” dedi.

Belediye-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay ise hayırlı olsun dileklerini sunarak, “Emeği geçen herkese ve başkanıma özellikle çok teşekkür ediyorum. Başkanımız doğru söylüyor. Belediyede görevine başladığı günden beri promosyonun tamamını hep personeline dağıttı. Onun için tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Muğla'da bu konuda önceliği başlatan Mehmet başkanımdır ve bunu devam ettiren başkanlar da var elbet. Birileri de araba alıyor, bizde ise başkan Mehmet Kocadon, personeline dağıtıyor. Helali hoş olsun herkese. Şu ana kadar Muğla'da belediyeler içindeki ödenen en iyi rakam Bodrum Belediyesinde. Kişi başı 3 bin 160 TL'ye denk geliyor. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Güzel bir sözleşme oldu” ifadelerinde bulundu.

Muğla genelinde açıklanan en iyi rakam Bodrum Belediyesinden

Belediye başkanlığı görevi süresince daima emekçi kardeşlerinin, personelinin yanında olarak onların haklarının korunmasına hep destek çıktığını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “20 yıllık başkanlık sürecimde, bugüne kadar elimden geldiğince hep emekçi kardeşlerimin yanında oldum. Özellikle sendikacı arkadaşlarımızın hazırladıkları protokolde takıldıkları bir yer olduğunda, en fazla 5 dakika içinde hep çözmüşüzdür. Ortak bir noktada hep buluşmuşuzdur. Çünkü inanıyorum ki, bu emekçi kardeşlerimiz ne kadar huzurlu olurlarsa o kadar verimli çalışırlar kurumlarında. Ve bugüne kadar özellikle maaş konusunda anlaşma yaptığınız bankaların bütün promosyonlarının hepsini ben personelime dağıttım. Emekçi kardeşlerimin haklarını hep korudum, bundan sonra da korumaya devam edeceğim. Onlar ile ilgili üzerime düşen her ne görev varsa yaparım. En içten gönül ve sevgimle bu promosyonları da dağıtmaktan çok mutlu oluyorum. Çünkü onlar bunu hak ediyorlar. Görev yaptığım süreçte de bu promosyonların hiçbirini belediye ya da şahsım adına kullanmadım. Hepsini personelime dağıttım. Güle güle harcasınlar, mutlu günlerde harcamaları nasip olsun. Bütün personelimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu arada Türkiye Ekonomi Bankasına da çok teşekkür ediyorum. Türkiye Ekonomi Bankası, benim yakın dostlarımın, sahiplerinin de yakın arkadaşım olduğu bir bankadır. Bugüne kadar sağ olsunlar bizleri hiç kırmadılar. Özellikle Bodrum'un ihtiyacı olan birçok düzenlemelerde, sponsorluklarını da üstlenmişlerdir. Belediye personelimize maaşlar konusunda en büyük desteği vermişlerdir. Bugün de gördüğünüz gibi Muğla genelinde açıklanan en iyi rakamdır. Onun için bankanın bütün üst düzey yöneticilerine ve Bodrum'daki şube müdürlerimiz ile çalışanlarına bir defa daha teşekkür ediyorum” dedi.