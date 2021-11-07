Enduro ve ATV Şampiyonası nefesleri kesti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3. Ayak yarışları nefesleri kesti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Fethiye Belediyesi destekleriyle, Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sporcular, kros, ekstrem ve enduro testten oluşan üç farklı etapta mücadele etti. Sporcular lastik, kaya, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için mücadele etti.

TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, sezonun üçüncü ayak yarışlarının küçük kazalar dışında sorunsuz tamamlandığını söyledi. Şampiyonanın 3 test etaplı ve orta zorluk derecesinde olduğunu vurgulayan Özdemir, izleyicilerin ilgisinden memnun olduklarını kaydetti.

Şampiyonada dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle kupaları verildi.