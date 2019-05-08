Enerjisini çamurdan karşılayan tesis

Bu elektrik, tesisin enerji ihtiyacının yüzde 37'sini karşılarken, yapılan arıtma sonucunda elde edilen temiz su, park ve bahçe sulamalarında kullanılıyor. 2011 yılında Muğla Belediyesi zamanında yapımı tamamlanan, 2014 Büyükşehir yasası ile Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ birimi tarafından işletilen Muğla Atıksu Arıtma Tesisinde ortaya çıkan çamurdan tesisin enerji ihtiyacının %37'sini karşılayacak elektrik üretimi yapılıyor.

Enerjinin %37'sini Kendi Sağlıyor 2011 yılında ilk kez atıksu alarak hizmet vermeye başlayan Muğla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurulduğu zaman teknik donanım ve arıtma kalitesi açısından Türkiye'de yapılan 3. Tesis konumunda bulunuyordu. 17 bin metreküp kapasite ile Menteşe İlçe merkezine hizmet veren arıtma tesisinde atıksuların arıtılma sürecinde ortaya çıkan fazla çamur “Anerobik Arıtma Prosesi” adı verilen sistemde çürütülerek biyogaza dönüştürülüyor. Günlük 750 metreküp biyogaz elde edilirken bu gaz, tesisteki biyogaz motorunda yakılarak 250 kilowatt elektrik enerjisi üretiliyor. Üretilen bu elektirik enerjisi arıtma tesisindeki sistemlerin çalışması için kullanılırken, tesis böylece harcadığı enerjinin %37'sini kendisi sağlıyor. Arıtılan Su Yeşil Alan Sulamasında Kullanılıyor 2018 yılında ise Muğla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan suyun sulamada kullanılabilmesi için 1 Milyon TL yatırımla “disk filtre ve ultraviyole dezenfeksiyon” sistemi kuruldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden alınan izinlerin ardından tesiste arıtılan suyun yeşil alan sulamasında kullanılabilecek temizlikte olduğu belirlenerek sulamada kullanılmaya başlandı. 2018 ve 2019 yılları verilerine göre tesiste günlük 1000 yaz aylarında 2000 metreküp yeşil alan, park ve bahçe sulamasında kullanılan su elde ediliyor. İlçe belediyeleri ve yeşil alan sulaması yapan diğer kuruluşlara satılan sudan elde edilen gelir ile 5 yıl içinde yapılan yatırım kendini amorti ederek sulamadan daha sonra kar elde edilmeye başlanacak.

Başkan Gürün; “Muğlamızın doğasını korumaya, geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz.” Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 2011 yılında Muğla'ya kazandırdıkları Atıksu Arıtma tesisinin özelliklerinin diğer ilçelerdeki tesisler içinde uygulanacağını, atıklardan elektrik üretimi ve arıtılan suyun yeşil alanlarda kullanımının Muğla genelinde arttırılacağını söyledi. Başkan Gürün; “Muğla genelinde alt yapı ve çevreci yatırımlara büyük önem veriyoruz. Muğla Belediyesi döneminde 2011 yılında kurduğumuz ve özellikleri ile Türkiye'nin sayılı tesislerinden biri olan Arıtma tesisimiz enerjinin yüzde 37'sini çamurdan elde ediyor ve arıtılan su yeşil alan sulamasında kullanılıyor. Diğer ilçelerimizdeki tesislerimiz de bu özelliklere sahip olacak. Muğlamızın doğasını korumaya, geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.