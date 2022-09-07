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Enerjisiyle tatilcileri coşturdu

Güzel şarkıcı Leyla Melda, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koyu’ndaki Azka Otel’de sahne aldı.

Güzel şarkıcı Leyla Melda, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de sahne aldı.


Sevenlerinin karşısına beyaz bir elbiseyle çıkan Leyla Melda, repertuarında yer verdiği Türkçe şarkıların yanı sıra yabancı şarkılar da söyleyerek kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Enerjisiyle tatilcilere eğlenceli anlar yaşatan başarılı şarkıcı, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.

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