Engeller bu kez boğa güreşi ile ortan kalktı

Muğla Boğacılar Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Muğla Şampiyonası Boğa Güreşlerinden

elde edilen gelir ile 10 engelli vatandaşa akülü engelli aracı alındı.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleşen dağıtım törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muğla Boğacılar Derneği Başkanı Ümit Arslan, engelli vatandaşlar ve muhtarlar katıldı. Dağıtım töreninde konuşan Muğla Boğacılar Derneği Başkanı Ümit Arslan, "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Ulusal Muğla Şampiyonası Boğa Güreşlerinden elde edilen gelir ile 10 engelli vatandaşımıza akülü engelli aracı aldık. Bunun yanında düzenlediğimiz bir çok etkinlikle topluma faydalı olmaya çalıştık. Bu etkinliklerde yanımızda olan her kişi ve kuruma teşekkür ediyoruz" dedi.

Akülü araçların dağıtımı öncesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş birer konuşma yaparak, Muğla Boğacılar Derneği'ne teşekkür ettiler.

İlk kez akülü araç sahibi olan engelli Turan Kurt ise, çok mutlu olduğunu belirterek, "Oğlum benimle çok ilgilenmek zorunda kalıyordu. Onu çok yoruyordum. Artık kendim gezebileceğim. Çok güzel bir duygu. Sadece benim için değil, tüm engelli arkadaşlarım için teşekkür ediyorum" diye konuştu.