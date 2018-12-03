Engelli annelerine bisiklet eğitimi

Menteşe Belediyesi ve Muğla Bisiklet Derneği eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde, engelli birey anneleri bisiklet kullanmayı öğreniyor.

Haftanın 2 günü Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde verilen eğitimlerde bisiklet kullanmayı öğrenen anneler hem sosyalleşiyor, hem de spor yapıyor.

Bisikletin her yaştan bireyin yapabileceği en keyifli ve en iyi spor dalı olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “ Menteşe Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz bisiklet kent Menteşe projemizle engelli bireylerimizin annelerine bisiklet kullanmayı öğretiyoruz. Bugüne kadar 500 bireye bisiklet eğitimi verdik. Engelli bireyimize ve annelerine de bisiklet eğitimi veriyoruz. Aynı zamanda engelli bireylerimizin annelerine haftanın bir günü pilates ve halk oyunları eğitimi veriyoruz. Kurslarımız ile çevre ve doğa dostu olan, beyin ve ruh sağlığımızı dengede tutan bisiklet sporunu, yaygınlaştırmak istiyoruz. Hedefimiz, 7'den 70'e herkese bisiklet kullanmaya teşvik edip, Menteşe'yi bir bisiklet kenti yapmak. ”dedi.