Engelli bireylerin askerlik heyecanı

Muğla'da engelli bireyler bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı

Engelliler Haftası kapsamında temsili olarak bir gün askerlik yapan engellilerin yemin töreni, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'nda yapıldı.

Hava Meydan Komutanlığı'nda temel eğitim alan engelliler, komutanlarla yürüyüş yaptı. Ardından tören salonunda yerini alan askerler, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu platforma el basarak yemin etti. Yemin töreni sırasında aileler duygulu anlar yaşadı.

Dalaman Hava Meydan Komutanı Albay Barış Sayın, törende yaptığı konuşmada, engelli bireylerin kutsal askerlik hizmetini icra etme şerefine ulaştığını söyledi.

Sayın, sözlerini şöyle sürdürdü; “Silah altına alınmaları mümkün olmayan fakat yüreği askerlik yapma arzusu ile dolu arkadaşlarımızın bu kutsal görevi sembolik olarak yerine getirmek amacıyla toplandık. Evlatlarımız sabah birliğe katıldılar, silah kuşandılar. Birliğimiz personeli ile temel askerlik eğitimlerini yaptılar. Bizi biz yapan ve silahlı kuvvetleri oluşturan değerleri kısa süre içerisinde tanıdılar ve terhis belgesi almaya hak kazandılar. Değeri hiç bir şey ile ölçülemeyecek kutsal vatani görevi yerine getiren kardeşlerimizle ne kadar övünseniz azdır. Her biri güven abidesi olan evlatlarımızın oluşturduğu bu tablo Türkiye'mizin, ulusal varlığımızın, Cumhuriyet'imizin birlik ve beraberlik içinde sonsuza dek yaşayacağının en canlı örneğidir.”

Yemin töreninin ardından askerlere teskereleri verildi.