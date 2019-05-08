Engelli bireylerin hayalleri ‘Kısa Mola' ile gerçeğe dönüşüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan, ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın

sunulduğu Kısa Mola Merkezleri'nde engelli bireylerin hayalleri gerçeğe dönüşüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilk olarak 2016 yılında Menteşe ilçesinde hizmete açtığı Kısa Mola Merkezleri, Milas ve Fethiye ilçelerinde de yüzleri güldürüyor. Ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu Kısa Mola Merkezlerinde çocuklar eğlenceli etkinliklerle kaliteli zaman geçirirken aileler de kısa bir mola veriyor. Bu kapsamda Fethiye Kısa Mola hizmetinden yararlanan Hasan Engin Akpınar'ın (14) Polis, ve Umut Kurada'nın (10) ise İtfaiyeci olma hayalleri gerçek oldu.

Hasan 1 günlüğüne Polis oldu

Fethiye Kısa Mola Merkezi'nden yararlanan Bedensel ve Zihinsel Engelli Hasan Engin Akpınar'ın polis olmaya hayali gerçekleşti. Fethiye Kısa Mola Merkezi'nden Engelli Nakil Aracı ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Akpınar'ı görevli Polis Memurları karşıladı. Polis yeleği ve şapka takan Akpınar, polis memurlarından ekip araçları hakkında bilgi aldı ve telsiz kullandı.

Umut, İtfaiyeci olarak yangın söndürme tatbikatı yaptı

Fethiye Kısa Mola Merkezi'nden yararlanan Zihinsel Engelli Umut Karaca'nın da hayali ise İtfaiyeci olmaktı. Kısa Mola Merkezinde görevli uzman personel eşliğinde Engelli Nakil Aracı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne getirilen Umut'a İtfaiye erleri tarafından İtfaiyeci kıyafeti giydirildi. İtfaiye aracı ile göreve çıkan, telsizle anons yapan ve yangın söndürme konusunda tatbikat yapan Umut'un mutluluğu gözlerinden okundu.

Bugüne kadar 217 aile 2941 Kez yararlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilk olarak 2015 yılında Menteşe ilçesinde hizmete açtığı ve daha sonra Fethiye ve Milas ilçelerinde de faaliyete geçen Engelli Ailelerine Kısa Mola Merkezi'nden bugüne kadar 217 aile 2941 kez yararlandı.