Engelli bireylerin yılsonu etkinliği düzenlendi

11 Mart-18 Haziran tarihleri arasında Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Halk Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme çerçevesinde özel öğrencilere yönelik gerçekleştirilmiş olan Kahvaltı ve Servis Hizmetleri Kursu'nun yılsonu kapanış etkinliği düzenlendi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesi ile Menteşe Halk Eğitim Merkezi ve Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde, Muğla Zihinsel Engeliler Derneğine üye hafif ve orta düzeydeki zihinsel engelli bireyler için açılan, " Kahvaltı Hazırlama ve Servis" kursunun sertifika törenine Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı' nın katılımları ile kurs merkezi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti.

Törende derneğe üye kursiyer öğrenciler, Muğla Valisine ve il protokolüne kahvaltıda hazırladıkları yemekten ikram etti.

Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü yaptığı konuşmada” 11 Matta başlayıp 18 Haziranda gerçekleştirdiğimiz kahvaltı hazırlama ve servis hizmetleri kursumuzun bugün bitişini yapıyoruz. Ama bu konuda bize sonsuz desteklerini esirgemeyen sayın valimiz başta olmak üzere Halk eğitim Müdürümüz, Milli Eğitim Müdürümüz ve Müdürlerimiz, Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürümüz Nuri Ceylan'a teşekkür ederim ”dedi.