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Engelli gençler yetiştirdikleri ürünleri hasat edip pazarda sattı

48 Muğla 48 projesi kapsamında hazırlanan “Tarımda Engelleri Aşıyoruz” projesi çerçevesinde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Muğla Engelliler Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında yetiştirilen mahsuller engelli gençler tarafından hasat edildi.

48 Muğla 48 projesi kapsamında hazırlanan “Tarımda Engelleri Aşıyoruz” projesi çerçevesinde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Muğla Engelliler Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında yetiştirilen mahsuller engelli gençler tarafından hasat edildi. Hasat edilen ürünler Muğla Üretici Pazarında alıcıyla buluştu.


Muğla Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesinde hazırlanan 200 metrekare alanda 21 Mart Dünya Down sendromlular gününde başlanılan projede, engellileri toprak ve tarımla buluşturmak kendi ürünlerini yetiştirmelerini, ürünlerin dikimini daha sonra çapalama, sulama ve hasat gibi faaliyetleri bire bir uygulayarak öğrenmelerinin sağlanması amaçlandı. Çocukların hep bir ağızdan söylediği “Tarımda ve Toplumda Bizde Varız” sloganı pazarda yankılanırken, engelli gençlere proje sonunda il müdürlüğü tarafından sertifika verildi.

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