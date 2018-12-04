Engelliler Günü'nde engelsiz film gösterimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gösterilen filme Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün yanı sıra engelliler ile çalışan kurum ve kuruluşlar, dernekler, uygulama okulu, rehabilitasyon merkezleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı on ilköğretim okulunun 5. Sınıfına devam eden 250 öğrenci katılım sağladı.

Engelsiz film olarak yönetmenliğini David Alaux'un yaptığı 2017 yapımı Orman Çetesi adlı animasyon filmi gösterildi. Filmin tamamı sesli betimleme, ayrıntılı altyazı ve işaret dili ile sunuldu. Görme engelliler ise salonun girişinde bulunan stantlardan temin ettikleri kulaklıklar ile filmi Türkçe ve sesli betimlemeli olarak takip ettiler. Ayrıca işitme engelli izleyiciler filmi ayrıntılı Türkçe altyazı ve filmin sağ alt köşesine yerleştirilen Türkçe işaret dili çevirisi izlerken, engeli olmayan izleyiciler ise orijinal dillerinde ve Türkçe altyazı ile izlediler. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün sağlanan teknolojik imkanlar sayesinde Engelsiz film gösteriminde tüm engellerin ortadan kalkarak aynı filme birlikte güldüklerini söyledi ve dünyada ve ülkemizde engellerin sevgiyle ve hizmetlerle aşılabileceğini belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Sağlıklı bir bireyle, doğuştan veya sonradan engelli bir vatandaşımız aynı sosyal haklara, imkanlara sahip olmalı ve yaşamını huzurlu ve güvenli bir şekilde devam ettirebilmelidir. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve gelir gelmez Türkiye'de uygulama alanında ilk olan ulaşımda dönüşüme giderek Muğlamız genelinde toplu taşıma araçlarının engelli rampalı ve modern olmasını sağladık. Sizlerin gitmek istediğiniz yere rahatça ulaşabilmeniz bizim önceliğimizdi. Türkiye'de ilk olan başka bir hizmetimizle de Kısa Mola'yı başlattık. Engelli bir evladı olan annelerimizi düşünerek hayata geçirdiğimiz bu hizmetle haftanın belirli günleri 24 saatini engelli evladına ayıran annelerimize kendilerine vakit ayırmaları için zaman yaratıyor, evlatlarına da uzman personelimizle kendi evladımız gibi bakıyoruz. 1480 km kıyı şeridi olan Muğlamızda 14 engelsiz plaj yaratarak sizlerin sağlıklı bireylerle aynı yerde denize girmenizi sağlıyoruz. Gerek engelli nakil araçları, gerek evde bakım hizmetlerimizle evlerinize misafir oluyoruz. Bugünkü film gösterimimizde biraz da teknoloji sayesinde görme, işitme ve diğer engellerimizi ortadan kaldırarak hep birlikte aynı filmi izleyerek ve beraber güleceğiz. Hayatı paylaşmak, birlikte gülebilmek için yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğla'mızda hizmetlerimiz devam edecek.” dedi.