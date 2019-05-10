Engelliler Haftası, Bodrum'da renkli görüntülere sahne oldu

Engelliler Haftası kapsamında Bodrum'da gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Sabah saatlerinde otogardan Bodrum Belediye Meydanı'na kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile devam etti.

Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu, siyasi parti temsilcileri, çeşitli oda ve STK'ların temsilcileri, ilçede engellilere yönelik eğitim veren çeşitli kurumların öğretmenleri ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından bir konuşma yapan Kaymakam Yılmaz, “Hepimiz engelli olabiliriz. Hepimizin ailesinde bir engelli kardeşimiz olabilir. Bu maalesef hayatın bir gerçeği. Engellerin önlenmesi adına önleyici bir çok şey yapılabilir. Engelli olduktan sonra da hayata küsmemek yaşamı sevmek gerekiyor. Engelli de olsanız hayat yaşamaya değer ve güzel. Hepimizin görevi ve sorumluluğu engellilerin hayatını kolaylaştırmak. Engellerinin azaltılmasına yardımcı olmak, onları topluma adapte etmek. Yaşamlarını kolaylaştırmak hepimizin görevi. İlçemizde de engelli kardeşlerimize yönelik çok önemli faaliyetler yürüten kurumlarımız var. Bu kurumlarımız engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için gerçekten çok güzel faaliyetler yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Belediye Meydanı'ndaki törenin ardından İskele Meydanı'na geçildi. Çeşitli stantların da kurulduğu meydanda engelli öğrenciler oldukça renkli gösteriler sundu, şiirler okudu.

Gösteriler öncesi günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Yahşi Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğretmenlerinden Tuba Tanrıverdi, şunları dile getirdi: “İnsanlar birbirinden farklı olabilir fakat eşit haklara sahiptir. Engelli bireyleri yapamadıkları ile değil yapabildikleriyle ve bizlere benzeyen yanları ile görmek gerekir. Onların acıma duygusuna değil sevgi ve anlayışa ihtiyaçları vardır. Onları soyutlayıp ötekileştirmek yerine bütünüyle aramızda oldukları bir hayat sunalım. Onlara engel değil destek olalım. Hayatlarına bir ışık da biz yakalım. Kendi yapabildiklerimizin ve gücümüzün farkında olduğumuz bir geleceğe umutla bakabildiğimiz bir hafta olsun.”

Programda sırasıyla Yahşi Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi öğrencilerinin ve Uğur Koleji öğrencilerinin "Yalnız Yürümeyeceğiz" adlı dans gösterisi, Mümtaz Ataman İlkokulu öğrencisi Efe Turgut'un "Çocuk Nazlı Bir Çiçek" adlı şiiri okuması, Bodrum Halk Eğitim Merkezi Özel Çocuklar Halk Eğitim Kursu öğrencilerinin "Sendeki Kaşlar Bende de Olsa" adlı müzik eşliğinde Halk oyunları gösterileri, Umurca İlkokulu Öğrencilerinin "Kelebek Oldu" müzikli gösterisi, Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrenci velisi İlkay İlarslan' ın "Mesela" adlı şiirini okuması, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı ve Amerikan Kültür Koleji'nin gösterisi, Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Özel Çocuklar Halk Eğitim Kursu öğrencilerinin "Çemberinde Gül Oya" Halk Oyunları gösterisi, 9. Bitez Gülümser M et Danacı İlkokulu öğrencisi Mercan DURMAZ'ın Hayat Herkese Güzel adlı şiiri. Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinden Dilber Yıldırım ve Ömer Yıldız'ın vals gösterisi, Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Nalbandım Türküsü" eşliğinde Halk oyunları gösterisi ve Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Özel Çocuklar Halk Eğitim Kursu "Çayır Çimen Geze Geze" Halk Oyunları gösterisi sergilendi. Program, Kerem Aydınlar Ortaokulu Özel Eğitim öğrencilerinden Hasan Yayman'ın koro eşliğindeki şarkısı ile son buldu.

Etkinlikte öğrencilerin renkli gösterilerini yerli ve yabacı turistler de ilgiyle takip etti.