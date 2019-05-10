Engelliler Haftası etkinlikleri yürüyüş ile başladı

Muğla'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi.

Menteşe'deki Kız Meslek Lisesi önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından yapılan çelenk töreni sonrası konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Engelli vatandaşlarımızla ilgili hem bireysel, hem kurumsal olarak üzerimize düşen sorumluluklar var. Onların toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi hepimizin insanlık görevidir. Müdürlük olarak engelli şubemiz başta olmak üzere, tüm birimlerimizle, engelliler için korumacı değil, onlara fırsat eşitliği tanıyan bir düşünceyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü engellilerimizin gerek iş, gerek eğitim, gerekse sosyal hayatlarında daha aktif bir yaşam sürmeleri en doğal haklarıdır" dedi.

Türkoğlu konuşmasının devamında, "Engellilere sadece bu hafta değil, tüm yaşamları boyunca engin bir sevgiyle sahip çıkmalıyız. Bu haftada da her alanda engelli vatandaşlarımızın önünde bulunan engellerinin ortadan kaldırılması ve engellilik konusundaki toplumsal duyarlılık ve farkındalığın güçlenmesini temenni eder, engellilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz" diye konuştu.

Engelliler Haftası programlarıı 16 Mayıs Perşembe günü yapılacak 'Temsili Askerlik Töreni' ile sona erecek.