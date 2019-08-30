Engelliler vatandaşlar paraşütle uçmanın keyfini yaşadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli vatandaşlar, 'Uçmayan Kalmasın' projesi kapsamında paraşütle uçmanın keyfini yaşadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla programda bir değişikliğe imza atan Marmaris Belediyesi 'Uçmayan Kalmasın' etkinliği adı altında sağlık koşulları elverişli olan engelli vatandaşlara deniz paraşütü ile uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık 50'ye yakın engelli vatandaş hayatlarında ilk defa deniz paraşütü (parasailing) ile gökyüzüne çıkmanın keyfini yaşadı. Marmaris Belediyesi, Engelli ve Aileleri Birliği Derneği ve Marmaris Su Sporları Kooperatifi tarafından halk plajı su sporları merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, belediye başkan yardımcıları İhsan Öztürk, Hakan Köksal, Burak Demirtaş, Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Başkanı Tulgay Hasar ve Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç katıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay etkinlikte yaptığı konuşmasında engelli vatandaşları gökyüzünde buluşturacak olmanın büyük bir mutluluk içerisinde olduğunu belirtti. Başkan Oktay konuşmasında, “Bu zafer bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin zaferi. Biz de bu özel günde engelli vatandaşlarımız için farklı bir etkinlik yaparak onları gökyüzü ile buluşturmak istedik. Onların hayatında unutamayacakları bir gün yaşattıysak ne mutlu bize” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, etkinliğin ‘30 Ağustos hepimizin zaferi' konseptine uygun olduğunu söyledi.

Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Başkanı Başkanı Tulgay Hasar ise konuşmasında, “Uçmayan kalmasın diyerek gökyüzünde maviyle buluşturacağız. Engellerimiz uçmaya engel değil, su sporu yapmaya engel değil, tekneyle gezmeye engel değil. Bunu göstermek için buradayız” dedi.

Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç da organizasyonu geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından tekneyle açılan engelliler deniz paraşütüne binerek farklı bir deneyim yaşadı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve başkan yardımcıları da birer engelli vatandaşla birlikte deniz paraşütüne binerek günün keyfini çıkardı. Tekneyle tekrar plaja gelen vatandaşlar çok farklı bir deneyim yaşadıklarını belirterek, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teşekkür etti.