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‘Engelsiz Kafe' inşaatı devam ediyor

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu ‘Engelsiz Kafe’ inşaatının son hızla devam ettiğini belirtti.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu ‘Engelsiz Kafe' inşaatının son hızla devam ettiğini belirtti.


“Her şey öğrencilerimizin daha iyi gelecekleri için” diyen İsa Bal, Engelsiz Kafe inşaatının son hızla devam ettiğini belirterek, “Okulumuzun içerisinde spor salonumuz, seramik atölyemiz ve diğer çalışmalar bulunmakta. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve hayırseverlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her şey öğrencilerimizin daha iyi gelecekleri için” dedi.


Milas Kaymakamı Eren Arslan ise sosyal medya hesabından, Remzi Ozan- Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulunda yeniliklerin devam ettiğini belirterek, “Devlet-vatandaş işbirliği ile yapılan yatırımların en güzel örneklerinden biri olarak başlayan, öğrencilerimizin hem eğitim alacağı, hem de daha fazla sosyalleşme imkanı bulacağı “Engelsiz Kafe” inşaatımız son hızıyla devam etmektedir. Bu anlamlın projemiz ile birlikte okulumuzun içerisinde spor salonu, el sanatları atölyesi, seramik atölyesi çalışmaları da tamamlanarak okulumuz daha güzel hale getirilmiştir. Özel öğrencilerimizi daha güzel bir eğitim ortamına kavuşturacak olan proje ve çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve hayırseverlerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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