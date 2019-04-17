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Engelsiz Muğla için çalışmalar devam ediyor

Muğla’da zabıta ekipleri yaya, bisiklet, engelli yollarına ve otobüs duraklarına bırakılan araçlara ’Bir EngeldeSen Koyma’ broşürü bırakarak sürücüleri bilgilendirdi.

Muğla'da zabıta ekipleri yaya, bisiklet, engelli yollarına ve otobüs duraklarına bırakılan araçlara 'Bir Engelde


Sen Koyma' broşürü bırakarak sürücüleri bilgilendirdi.


Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri otobüs durakları ile özellikle yaya ve engelli yollarına park edilen araçlar nedeniyle yaşanan sıkıntılar üzerine bir çalışma başlattı. Zabıta ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında belirli noktalarda sürücülere bu konuda bilgi verirken, yaya ve engelli yollarına bırakılan araçlara da broşürler bırakarak sürücüleri bilgilendirdi. Uygunsuz şekilde park edilen araçlar nedeniyle engelli vatandaşların ve bebek arabası ile çocuklarını taşıyan ailelerin yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla yapılan çalışma il genelinde gerçekleştirilecek.


“Bir engelde sen olma” adıyla başlatılan proje kapsamında yayaların ulaşımını engelleyen ve engelli vatandaşlarımızı da sıkıntıya düşüren araçlarla ilgili uygulamalar devam edecek.

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