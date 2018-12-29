'Engelsiz Söyle' klip ekibinde Başkan Gürün'e ziyaret

Deniz Üstü Köpürür türküsünü Muğla'nın 13 ilçesinde seslendiren ve bu klipleri sosyal medyada tıklanma rekorları kıran Engelsiz Söyle klibinin kahramanları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Söyle Projesi 15 engelli vatandaşın seslendirmesi ile Deniz Üstü Köpürür türküsünü Muğla'nın tarihi, kültürel ve turizm yerlerinde çekilmesi ile oluştu. Çekilen klip Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Festivali'nde ilk kez yayınlanmış ve daha sonra sosyal medya hesaplarından kısa sürede yayınlanarak büyük beğeni kazanmıştı. Engelsiz Söyle Projesi'nin kahramanları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e teşekkür ziyaretinde bulundular ve Muğla'da yaptıkları hizmetler için teşekkür ettiler.

Klibin yayınlanmasından sonra kendilerine çok olumlu geri dönüşler olduğunu söyleyen Engelsiz söyle ekibi böyle bir projenin içinde olmaktan duydukları gururu dile getirdiler. Kendilerine böyle bir imkanı veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e teşekkür eden ekip yeni projelerde de yer alabileceklerini belirttiler.

Başkan Gürün; “Deniz Üstü köpürür türküsü hiç bu kadar güzel söylenmemişti”

Engelsiz Söyle ekibinin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün koca yürekleri engelleri aşan bu ekibin başaramayacağı hiçbir şeyin ve aşamayacağı hiçbir engelin olmadığını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Deniz üstü köpürür türküsünü sizlerin sesinden ilk kez duyduğumda tekrar tekrar geri alarak birkaç kez dinledim. Gerek sesiniz, gerekse yorumunuzla türküyü yaşayarak söylemeniz ve arkanızdaki güzel Muğlamızın manzaraları beni çok etkiledi. Kocaman yüreğinizle ortaya koyduğunuz çalışmanın bu kadar beğenilmesi, internette bu kadar çok izlenmesi tesadüf değil. Türkiye'nin birçok şehrinden klibiniz izleyenler sizleri tanıdı ve yorumları ile sizlere teşekkür etti. Sizler çektiğiniz bu kliple engellerin aşarak gönülleri fethettiniz. Aynı zamanda güzel Muğla'mızın 13 ilçesinde özel alanlarda çektiğiniz klibinizle de şehrimizin tanıtımına büyük katkı yaptınız. Hepinize muhteşem klibiniz, ziyaretiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyor, yeni yılınızı kutluyorum” dedi.