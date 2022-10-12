İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eniştesini av tüfeği ile öldüren şahıs tutuklandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, eniştesini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, eniştesini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Dere Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeni ile B.S. (70) ve M.S. (61) arasında tartışma çıkmış ve M.S. isimli şahıs eniştesi B.S.'yi av tüfeği ile öldürmüştü. Olayın ardından M.S. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.


İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.