Erasmus ‘Öğrenme Tutkusu' projesi sertifika töreni

Ulusal Ajans Erasmus+Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında gerçekleştirilen Türkiye, Romanya, İtalya, Polonya ortaklığıyla yürütülen ‘Öğrenme Tutkusu' projesinin çalışmaları için Muğla'ya gelen öğretmenler, eğitim sonrası sertifikalarını İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın elinden aldılar.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde, Erasmus+KA201 Programı kapsamında düzenlenen Öğrenme Tutkusu projesinin öğretmen eğitimleri, Muğla'da gerçekleştirildi. Ula Akyaka'da, 8-12 Kasım tarihleri arasında verilen eğitimlerin sertifika töreni, Menteşe Halk Eğitimi Merkezinde yapıldı.

Romanya, İtalya, Polonya olmak üzere yurtdışından gelen eğitimcilerin yer aldığı Erasmus+KA201 Programına, Türkiye'den 8 farklı kurumdan gelen eğitimciler ile yerel ortak olan Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenleri katıldı. Projeye ortak olan ülkelerden çevrim içi katılımcılar da programı eş zamanlı olarak takip etti.

26-27 Ekim 2021 tarihleri arasında Polonya'nın Lodz kentinde yapılan Uluslararası Hareketlilik Toplantısının ardından, ERASMUS İl Koordinatörü Songül Çakmak'ın önderliğinde Muğla'da gerçekleşen bir haftalık eğitimlerde, Öğrenme Tutkusu projesinin içerik değerlendirilmesi yapıldı.

Yurtdışından gelen misafirlerin sertifika törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğretmenlerle bir araya gelerek Türk eğitim sistemi ve Avrupa'daki eğitim sistemi üzerine bir müddet sohbet etti. Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Programında proje ortağı olarak yer almanım önemine değinen İl Müdürü Çay, programın eğitimde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, farklı kültürleri bir araya getirerek karşılıklı öğrenmeye ve deneyimlerin paylaşılmasına imkan sağladığını belirtti.