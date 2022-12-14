Erasmus okullar arası değişim ortakları Bodrum'da

Erasmus Programı Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) faaliyeti çerçevesinde kabul edilen "Sen Yaşatırsan, Ben Yaşarım, Dünya Yaşar" isimli projenin 5 ortağından biri olan Türkiye, diğer 4 ortak ülkenin temsilcilerini Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağırladı.

Koordinatörlüğünü Türkiye'nin yaptığı projede Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi ve Gündoğan Nafiz Ilıcak İlkokulu olmak üzere iki okul bulunuyor. 2020 yılı teklif çağrısı döneminde Türkiye koordinatörlüğünde kabul edilen proje, tüm dünyada iklim değişikliği ile mücadele etmek ve bu bilinci yaygınlaştırmak gibi sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanıyor.

Projede ortak ülkeler içerisinde yer alan İtalya, Yunanistan, Romanya ve Letonya ülkelerinden gelen öğrenciler ve öğretmenler, Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, öğrencilerle sohbet ederek Bodrum hakkındaki fikirlerini öğrendi.

Öğrenciler, ziyaretin ardından Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Merkezi'ne giderek yapılan çalışmalarla ve geri dönüşümle ilgili bilgiler aldılar.