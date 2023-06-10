Ercan, “Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için daima sorumluluk üstleneceğiz”

Muğla Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi Mezuniyet Töreni'nde konuşan Ermaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, “Gençliğinizin altından kalkamayacağı hiçbir engel yok. Her birinizin insanlık için faydalı bir birey olarak yetişeceğinize yürekten inanıyorum. Bizler de sevgili babamız Hüseyin Ercan'ın mirasını sahiplenerek sizin gibi daha nice öğrencimizi geleceğe hazırlamak için daima sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz” dedi.

Ermaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi Mezuniyet Töreni'nde mezun olan öğrencilerle duygu ve deneyimlerini de paylaştı. Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Ula İlçe Milli Eğitim Müdürü Değer Topuz, okul idarecileri ve velilerin katıldığı törende konuşan Ercan, eğitime verdikleri desteğin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Mustafa Ercan: “Kendinizi her zaman bu okulun bir parçası olarak görün”

Gençlerin mezuniyet heyecanını büyük bir gurur ve mutlulukla paylaştıklarını ifade eden Mustafa Ercan, “Hepiniz bugüne büyük sınavları aşarak, başarmak için bin bir emekle geldiniz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevgisi ve değerleriyle yetişen her nesil umut vaat eder. Gençliğinizin altından kalkamayacağı hiçbir engel yok, bunu daima hatırlayın. Sizlerin bu emeklerin hakkını vereceğinize, her birinizin insanlık için faydalı bir birey olarak yetişeceğinize yürekten inanıyorum. Mezun olsanız da; okulunuzla öğretmenlerinizle bağınızı sürdürmeye ve kendinizi her zaman bu okulun bir parçası olarak görmeye devam etmenizi rica ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hüseyin Ercan'ın mirasını sahiplenerek sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz”

Ercan; “Bizler de Ermaş Şirketler Grubu olarak eğitim camiasını desteklemeyi ve ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı her şeyin üstünde tutuyoruz. Rahmetle andığımız sevgili babamız Hüseyin Ercan, maddi ve manevi kalkınmanın ancak eğitim ve öğretimle sağlanabileceğine inanırdı. Bizler ondan bizlere miras kalan bu anlayışı sahiplenmeye ve kendisinin ismini yaşatan okulumuzun, sizin gibi daha nice öğrencimizi geleceğe hazırlaması için daima sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Tören, öğrencilere mezuniyet belgeleri verilerek hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.