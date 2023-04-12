Erken evrede tedavi kireçlenmenin önüne geçebiliyor

Dr. Mutlu Güngör “Erken evrede tedavi edildiğinde kireçlenmenin önüne geçilebiliyor” dedi.

Ülke genelindeki yaygın sağlık sorunlarının başında gelen kireçlenme, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Kireçlenmenin erken teşhisle önüne geçilebildiğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, nadiren de olsa görülen omuz kireçlenmelerinin hastaların günlük yaşamlarını kısıtlayarak, yemek yiyemez, kıyafet değiştiremez hale getirebildiğini belirtti.

Omuz kireçlenmesi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Dr. Güngör, kireçlenmenin yük taşıyan eklemlerde görüldüğünü belirterek “Kireçlenme yük taşıyan eklemlerde görülür. Yani kalça, diz hatta ayak bileği gibi vücut ağırlığını taşıyan eklemlerde artroz görülmesine daha sık rastlanır. Öncelikle diz ve kalçada, sonra ayak bileği ve elde artroz görülmektedir. Nadiren görülen omuz kireçlenmesinin en sık nedeni omuz eklemini ilgilendiren kırıklar ve çıkıklardır. Ayrıca omuz rotator kuf denilen kas grubunun kronik hastalığı sonucu omuz ekleminin çalışmaması da kireçlenmeye neden olur. Bir de hemipleji gibi iskemik beyin atağı sonucu açığa çıkan hastalıklarda omuzun kullanılmaması, kasların yeterli çalışamaması nedeniyle omuz kireçlenmesi gelişir” dedi.

Dr. Güngör, eklemin yüzünü ilgilendiren kırıklar, çıkıklar, romatizmal hastalıklar, nörolojik nedenlerle eklemin çalışmaması ve eklem iltihabı gibi durumların kireçlenmenin nedenlerinden olduğunu belirtti.

“Omuz kireçlenmesinde basit bir işi bile yapamaz hale gelirler"

Ağrıların daha çok geceleri arttığına dikkat çeken Güngör; “Omuz eklemi kolay kırılabilen ve çıkabilen bir eklemdir. Omuz kireçlenmesinde hastalarda ağrı ve hareket kısıtlılığı görülür. Genellikle yüzlerini yıkayamama, bir şeyi yerden alma, kaldırma ve taşımada zorlanma gibi şikayetler olur. Omzun temel görevi eli ağza götürmektir. Omuz kireçlenmesinde hastalar bu hareketleri yapmakta güçlük çektiklerini ifade eder. Yemek yemek gibi basit bir işi bile yapamaz hale gelirler. Omuz kireçlenmesinde ciddi bir kemik ağrısı gibi ağrı hissedilir. Ağrılarda gece artış görülür” şeklinde konuştu.

“Ev egzersizleri veya fizik tedavi hastayı rahatlatabilir"

Kireçlenmenin tedavisinin hastalığın derecesine göre belirlendiğini söyleyen Güngör; “Omuz kireçlenmesi erken evrede fark edildiyse, omuz çevresi kaslarını kuvvetlendirmeyi hedefleyen ev egzersizleri veya fizik tedavi hastayı rahatlatabilir. Hafif düzeyde ilaç tedavisi de eklenebilir. Buna rağmen iyilik sağlanamadıysa radyolojik olarak eklem kireçlenmesinin derecesine bakılır. Kireçlenme düzeyi ilerlediyse protez koyulabilir. Omuz kireçlenmesinde eklemin iki yüzü de bozulduğu için total protez kullanılır. Saf bir omuz eklemi kireçlenmesinde rotator kuf denilen mekanizma sağlamsa klasik bir total omuz protezi konur. Ancak rotator kuf bozuksa o zaman reverse denilen ters omuz protezi tercih edilir” dedi.