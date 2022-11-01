Ermaş Muğlaspor Basın Sözcüsü Çekiç, ''Tüm hemşehrilerimizi maçlarımıza bekliyoruz''

Grup'ta mücadele eden Ermaş Muğlaspor ‘un üst üste aldığı gollü galibiyetler sonrası moraller yükselirken, Ermaş Muğlaspor Basın Sözcüsü Aykut Çekiç taraftarları maça davet etti.

Ermaş Muğlaspor Basın Sözcüsü Aykut Çekiç, üst üste alınan galibiyetler sonrasında yazılı bir basın açıklaması yaptı. Çekiç yaptığı basın açıklamasında Muğlaspor ‘un şehrin ortak paydası olduğunu vurguladı.

Basın Sözcüsü Aykut Çekiç, ''Ermaş Muğlaspor yönetimi olarak hemşerilerimizin hafta sonu keyifle stada geleceği takım ruhunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Futbolcularımız da bu ruhu yüceltmek için üzerlerine düşeni görevi bu haftaki Kızılcabölük galibiyeti ile de 3'te 3 yaparak yaptılar. Bu çabamıza hem yerel yönetimlerimiz omuz vermeli hem de hemşerilerimiz. Özellikle hemşerilerimiz tabirini kullanıyorum çünkü biz stada sadece taraftarlarımız değil şehirde yaşayan tüm hemşerilerimizin gelmesine talibiz. Muğlaspor, şehrimizin ve tüm yaşayanlarımızın “ortak paydası” oldukça bundan herkes ama herkes mutlu olacaktır'' dedi.

Kulübün düzenleyeceği 55. Yıl Balosu'na yoğun bir katılım olduğunu dile getiren Çekiç, ''Bilindiği gibi 16 Kasımda düzenleyeceğimiz 55. Yıl Balomuza yoğun bir katılım talebi var. Bu açıdan sevincimiz çok büyük. Bütün hemşerilerimiz ve şehrimizin ileri gelenleri o gece Muğlaspor coşkusunu hep birlikte orada tadacak. Biletlerimiz tükenmek üzere. Salonun dışına taşacak kadar bir yoğunluğun olacağını tahmin ediyoruz. O yüzden Muğlaspor sevdalıları ellerini çabuk tutsunlar ve biletlerini tükenmeden alsınlar'' ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak kulübe gelir getirmek için SMS kampanyası başlattıklarını belirten Basın Sözcüsü Çekiç, ''Son olarak yeni başlattığımız SMS kampanyamızdan da kısaca bahsedeceğim. İlerleyen günlerde farklı mecralarda da tanıtımını yapacağız ama şimdiden bilgisini vereyim. Takımımıza destek olmak isteyen tüm taraftarlarımızı SMS kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz. MUĞLASPOR yazıp 4801 göndererek kulübümüzün şampiyonluk yolculuğuna yapacağı katkı İçin şimdiden her bir destekçimize teşekkür ediyoruz'' dedi.