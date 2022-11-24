Ermaş Muğlaspor, Bornova FK ile karşılaşacak

Grup'ta mücadele eden Ermaş Muğlaspor şampiyonluk yolunda ligde, aralarında 4 puan fark kalan Bornova FK. ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk parolası ile maçlara hazırlanan Ermaş Muğlaspor Pazar günü kendi sahasında aralarında 4 puan fark olan lider Bornova FK. İle karşılaşacak. Muğla 48 Gençlik taraftarlar grubu tarafından yapılan açıklamada, ”Şehir Bizim Takım Bizim, Destek Bizim" sloganı ile bütün Muğla sevdalılarını Pazar günü saat 14.00 da oynanacak olan Ermaş Muğlaspor ile Bornova FK. maçına davet ettiler.