Ermaş Muğlaspor kendi evinde berabere kaldı

Grupta bugün oynanan Ermaş Muğlaspor ile Davutlar Belediyespor arasında oynan maçta Ermaş Muğlaspor kendi sahasında 1-1 berabere kaldı.

Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynan maçta dakika 45+6 da Berkant Kavaz'ın penaltıdan attığı gol ile Davutlar Belediyespor takımını 1-0 öne geçirdi. Başka gol olmayınca ilk yarı Davutlar Belediyespor üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya galibiyet isteği ile başlayan Ermaş Muğlaspor'un gösterdiği ataklarda sonuç bulamazken dakika 85'te Atakan Bulut'un attığı gol ile Ermaş Muğlaspor skoru 1- 1' beraberliğe taşıdı. Maçın geri kalan bölümlerinde gol sesi çıkmazken Davutlar Belediyespor ile Ermaş Muğlaspor maçı 1-1'lik beraberlik ile tamamladı.