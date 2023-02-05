Ermaş Muğlaspor, Tire 2021 Futbol Kulübü'nü kendi evinde mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Ermaş Muğlaspor, ligin 15. haftasında konuk ettiği Tire 2021 Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, ikinci yarı yeşil beyazlı oyuncu 17 numara Atakan Akbulut'un bulduğu golle durum 1-0 oldu. Maçta gelişen Ermaş Muğlaspor atağında gole giden Ender Acar'ı düşüren Tire 2021 Futbol Kulübünden 77 numara Tugay Kırcalı kırmızı kartla oyun dışı kalırken, maçın ilerleyen dakikalarında Ermaş Muğlasporlu Kaan Aşnaz da çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşma Ermaş Muğlaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.