İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ermaş Muğlaspor U-16 Türkiye Şampiyonası için sahaya çıkacak

Ermaş Muğlaspor U-16 takımı Aydın’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası 1.

Ermaş Muğlaspor U-16 takımı Aydın'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası 1. etap müsabakalarında ter dökecek.



Ermaş Muğlaspor U16 takımının da katılmaya hak kazandığı Türkiye Şampiyonası 1. etap müsabakaları 27-30 Nisan tarihleri arasında Aydın‘da yapılacak olan karşılaşmalarla başlayacak. Şampiyonada 2 İzmir temsilcisi, 1 Manisa temsilcisi, 1 Isparta temsilcisi ve 1 de Denizli de temsilcisi yer alacak. Takımlar A ve B grubu olacak şekilde iki ayrı grupta maçlara çıkacak. Grup müsabakaları sonunda gruplarını lider tamamlayan iki takım final maçında karşılaşacak. Final müsabakasını kazanan ekip 2. Etap Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.