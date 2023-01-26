İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ermaş Muğlaspor yılın ikinci yarısının ilk maçına çıkacak

Bölgesel Amatör Lig 9.

Grup'ta mücadele eden Ermaş Muğlaspor şampiyonluk yolunda ligin ikinci yarısının ilk maçında 29 Ocak Pazar günü kendi sahasında Eşin Grup Sökespor ile karşılaşacak.



Şampiyonluk parolası ile maçlara hazırlanan Ermaş Muğlaspor ligin ikinci yarısının ilk maçında Pazar günü kendi sahasında Eşin Grup Sökespor ile karşılaşacak. Muğla 48 Gençlik taraftarlar grubu tarafından yapılan açıklamada, ”Haydi Muğla Maça" sloganı ile bütün Muğla sevdalılarını Pazar günü saat 14.00 da oynanacak olan Ermaş Muğlaspor ile Eşin Grup Sökespor maçına davet edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.