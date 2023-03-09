Ermaş Muğlaspor'da, gözler Kızılcabölük maçına çevrildi

Bölgesel Amatör Lig’de hedefe emin adımlarla ilerleyen Ermaş Muğlaspor, Kızılcabölük maçına hazırlanıyor.
Bölgesel Amatör Lig'de hedefe emin adımlarla ilerleyen Ermaş Muğlaspor, Kızılcabölük maçına hazırlanıyor.
Şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan Ermaş Muğlaspor, ligin bitmesine 9 hafta kala lider Bornova ile arasında 1 puanlık fark kaldı. Ermaş Muğlaspor, 12 Mart'ta deplasmanda karşılaşacağı Kızılcabölük karşılaşmasında galip ayrılmayı planlıyor.
Ermaş Muğlaspor basın sözcüsü Aykut Çekiç, ”Şehrimizden takımımıza taraftar desteğimiz çok güzel. Bizler o sezon bu sezon sloganı ile lige başladık. Takımımız başarılı bir şekilde lige devam ediyor. Lider ile aramızda 1 puan farkımız kaldı. Ermaş Muğlaspor 12 Mart'ta deplasmanda Kızılcabölük ile karşı karşıya gelecek. Lider Bornova takımı ise Davutlar Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Bu 2 maç aynı gün olması bizim için bir avantaj. Deplasmanda oynayacağımız karşılaşmada galip gelmemiz şampiyonluk yolunda avantajımız olacak. Bizler bütün Muğlalı hemşerilerimizi takımımıza destek olmaya davet ediyoruz “dedi.