Ermaş Muğlaspor'da, gözler Kızılcabölük maçına çevrildi

Bölgesel Amatör Lig'de hedefe emin adımlarla ilerleyen Ermaş Muğlaspor, Kızılcabölük maçına hazırlanıyor.

Şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan Ermaş Muğlaspor, ligin bitmesine 9 hafta kala lider Bornova ile arasında 1 puanlık fark kaldı. Ermaş Muğlaspor, 12 Mart'ta deplasmanda karşılaşacağı Kızılcabölük karşılaşmasında galip ayrılmayı planlıyor.

Ermaş Muğlaspor basın sözcüsü Aykut Çekiç, ”Şehrimizden takımımıza taraftar desteğimiz çok güzel. Bizler o sezon bu sezon sloganı ile lige başladık. Takımımız başarılı bir şekilde lige devam ediyor. Lider ile aramızda 1 puan farkımız kaldı. Ermaş Muğlaspor 12 Mart'ta deplasmanda Kızılcabölük ile karşı karşıya gelecek. Lider Bornova takımı ise Davutlar Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Bu 2 maç aynı gün olması bizim için bir avantaj. Deplasmanda oynayacağımız karşılaşmada galip gelmemiz şampiyonluk yolunda avantajımız olacak. Bizler bütün Muğlalı hemşerilerimizi takımımıza destek olmaya davet ediyoruz “dedi.