İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ermaş Muğlaspor'dan savunmaya takviye

Ermaş Muğlaspor, ligin ilk devresinde Bölgesel Amatör Lig 10.

Grup ekiplerinden Alaçatıspor formasını giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu Emre Aydın'ı kadrosuna dahil etti. Ligin ilk yarısında 13 maçın tamamında ilk 11'de forma giyen Emre, takımı adına 2 gol kaydetti.


Menemen Belediyespor altyapısında futbola başlayan Emre Aydın, sırasıyla Aliağa FK, Didim Belediyespor, Çeşme Belediyespor, Torbalıspor, Kemalpaşaspor, Tire Belediyespor ve Alaçatıspor formalarını terletti. Başarılı savunma oyuncusu, Ermaş Muğlaspor Başkanı Ali Çakır'ın da hazır bulunduğu törenle kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.