Ermaş'tan spora katkı devam ediyor

Muğla'nın köklü firmalarından Ermaş Mermer, eğitimden spora ve sanata hayatın her alanında Muğla'ya sunduğu katkı devam ediyor.

1985 yılında Ula'da başlayan iş yaşamını her geçen yıl büyüten Ermaş Şirketler Grubu geçen Muğlaspor'a forma göğüs sponsoru olarak destek vermişti. Ermaş firması bu yıl da

Muğlaspor'un isim sponsoru olmuştu.

Ermaş Muğlaspor'un kendi sahasında son maçında Ermaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ve şirket çalışanları ERmaş Muğlaspor'u bu maçta tribünde yalnız bırakmadı.

Ermaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e ve taraftarlara forma hediye ettiği maçta Ermaş Muğla Spor Çivril Kıralan Demirspor'u 1-0 mağlup etti.