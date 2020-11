Ersun Yanal, Bodrumspor'u Ziyaret Etti

5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Ersun Yanal, Bodrumspor tesislerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Bodrumspor A.Ş. hisselerinin büyük çoğunluğunu alan, Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün babası işadamı Fikret Öztürk de yer aldı.

Kulübün Gümbet Mahallesi'ndeki tesislerde gerçekleşen ziyarette Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, Asbaşkan Fatih Öztarakçı ve Genel Sekreter Hüseyin Gözütok ve geçen hafta yeşil beyazlılarla 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Tahsin Tam da vardı.

“Bodrumspor'u Antalyaspor ile birlikte düşünüyoruz”

Ziyarette futbolculara yönelik bir konuşma yapan işadamı Fikret Öztürk, yaklaşık bir ay önce Bodrumspor hissesinin büyük çoğunluğunu aldığını hatırlatarak, “Biz zaten önceden bazı hazırlıklarımızı yapıyorduk. Yukarıdaki tesisimizi hazırladık. İnşallah bu maçtan sonra yavaş yavaş oraya taşınacağız. Bizim görevimiz maaşları ve primleri zamanında ödemektir. Sizin göreviniz sahada başarılı olmaktır. Bunun için herkesin görevini yapması gerekir. Biz Bodrumspor'u Antalyaspor ile birlikte düşünüyoruz. Burada iyi oynayanlar bir devre iyi oynadığı zaman ikinci devre Süper Lig'de Antalyaspor'da oynayabilir. Oradan buraya, buradan oraya oyuncu transferlerimiz çok olacak. Biz 2-3 yıllık değil, devre devre bu işi götüreceğiz. Amacımız Bodrum'a yakışır bir Bodrumspor kulübü kurmak. Hem 1. Lig'e çıkmak, hem kolej takımı olması. Bu açıdan elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocalarımıza her türlü yetki ve sorumlulukları verdik. Her hafta Antalya'dan gelecek bir yönetici sizi izleyecek. Sevabıyla günahıyla siz de biz de katlanacağız. Kazandığınız zaman priminizi alacaksınız, kaybettiğiniz zaman da priminizi ödeyeceksiniz. O açıdan sizlerden beklentilerimiz büyük" dedi.

Ersun Yanal: “Bizim ekipten sizlerle ilgili farklı raporlar gelecek”

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise Bodrumspor ile Antalyaspor'un iki ilişkili kurum olduğunu ifade ederek, “Bizler sizlerle alakalıyız, ilgiliyiz. Buradan oraya, oradan buraya her zaman rotasyonun olması gerektiği için buradayız. Biz devamlı burada olacağız. Bizim ekipten sizlerle ilgili farklı raporlar gelecek. Sizlerle plan program dahilinde sık buluşmaya gayret edeceğiz. Bodrumspor'u güzel bir gelecek bekliyor. Burada bize düşen iş bunu hızlandırmak. Başarıyla hızlandırmak. Eğer biz bu başarı hızını çabuklaştırabilirsek ne mutlu. Zor bir iş yapıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Önemli bir misyonu temsil ettiğimizi hiçbir zaman unutmayalım" diye belirtti.

Kulüp Başkanı Rıza Karakaya da Bodrumspor'u amatör liglerden 2. Lige çıkardıklarını hatırlatarak, “İnşallah Fikret Başkanımın ve Öztürk ailesinin destekleriyle daha ileri liglere gideceğiz. Ayrıca Ersun hocamız da bizim için şans oldu. O da Bodrumlu. Bodrum'un eniştesi aynı zamanda. Ersun hocamın da orada olması bize güç verecek. Buradaki futbolcu kardeşlerimin şevkini arttıracak. Biz de Bodrumspor'u en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” şeklinde konuştu.

Takımın teknik direktörü Tahsin Tam, Ersun Yanal ve Fikret Öztürk'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.