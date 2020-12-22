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Ertelenen keşif 23 Aralık'ta

Muğla 3’üncü ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk davada verilen ara karar sonrası Pınar Gültekin’in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın da katılımı ile cinayetin işlendiği Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar yaylasındaki bağ evindeki keşif sanığın cezaevinden getirilmemesi nedeniyle ertelenmişti.

Muğla 3'üncü ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk davada verilen ara karar sonrası Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın da katılımı ile cinayetin işlendiği Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar yaylasındaki bağ evindeki keşif sanığın cezaevinden getirilmemesi nedeniyle ertelenmişti.


Keşif 23 Aralık tarihine ertelenirken, sanık Cemal Metin Avcı'nın tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar yüksek güvenlikli cezaevi ile ilgili idari soruşturma yapılacak.

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