Eşen Atık Su Arıtma Tesisi açılıyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleşen Eşen Atık su Arıtma Tesisi geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve hizmete girdi.

Eşen Atık su Arıtma Tesisinin temeli 2018 yılının Mart ayında atıldı ve 15 ayda tamamlandı. Günlük 860 metreküp kapasiteye sahip olan atık su arıtma tesisi 4 bin 500 kişilik nüfusa 20 yıllık nüfus artışına göre hizmet verecek şekilde yapıldı. Tesis KDV dahil 2 milyon 618 bin 116 TL'ye mal oldu. Tesisin açılışı 19 Kasım 2019 Salı günü saat 15.00'da yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada “ Doğaya ve çevreye duyarlı tesislerimizi söz verdiğimiz gibi hizmete sokuyoruz. Ölüdeniz arıtma tesisinin ardından Seydikemer ilçemiz Eşen mahallesinde 860 metreküp kapasiteye sahip Eşen Atık Su Arıtma tesisini tamamladık ve hizmet vermeye başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçede farklı altyapı ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımız devam etmekte. Milas ilçemizde yağmur suyu ve kanalizasyon için 77 Milyon TL, Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Atıksu Arıtma Tesisimiz için 23 Milyon TL, Yatağan ilçemizdeki Atıksu Arıtma Tesisi'nin tamamlanması için de 5 Milyon TL yatırım yapıldı” diye ifade edildi.