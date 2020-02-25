Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen koca, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Menteşe ilçesinde aile içi şiddetle ve kadına şiddetle mücadele amacıyla Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ‘Aile içi ve kadına şiddet büro amirliği' kurulmasının ardından yapılan çalışmalar sonrası, D.A. isimli koca hakkında eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla işlem yapıldı.

Sürdürülen çalışmalar kapsamında Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Hamdibey Polis Merkezi Amirliğine müracaat eden müşteki C.A isimli kadın, eşi tarafından tehdit edildiği ve darp edildiğini beyan etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçerek şüpheli şahıs D.A' yı yakaladı. Yakalanan şüpheli şahıs ile birlikte av tüfeği, bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.