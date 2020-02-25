İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen koca, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen koca, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.


Menteşe ilçesinde aile içi şiddetle ve kadına şiddetle mücadele amacıyla Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ‘Aile içi ve kadına şiddet büro amirliği' kurulmasının ardından yapılan çalışmalar sonrası, D.A. isimli koca hakkında eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla işlem yapıldı.


Sürdürülen çalışmalar kapsamında Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Hamdibey Polis Merkezi Amirliğine müracaat eden müşteki C.A isimli kadın, eşi tarafından tehdit edildiği ve darp edildiğini beyan etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçerek şüpheli şahıs D.A' yı yakaladı. Yakalanan şüpheli şahıs ile birlikte av tüfeği, bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.