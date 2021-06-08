Eşini bıçakla öldüren kocanın ilk duruşması yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşini kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldüren koca hakkında "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın ilk duruşması yapıldı.

Pazaryeri Mahallesi'nde Selvan A.'yı 7 Aralık 2020'de bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı Antalya'nın Kaş ilçesinde yakalanarak tutuklanan eşi Tanju Acar'ın ilk duruşması, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hayatını kaybeden Selvan A'nın annesi Cemile Kaya ve babası İsmail Yakabağı ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Tanju A. ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) yaşanan sorun nedeniyle dahil olamadı. Sanık avukatı savunma için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.