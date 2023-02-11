Eşiyle enkaz altında hayatını kaybeden Hatice öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da 6 Şubat günü meydana depremde kendisi gibi matematik öğretmeni eşi ile enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 31 yaşındaki Hatice Yurt Ökmen, memleketi Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

Beş yıllık matematik öğretmeni 31 yaşındaki Hatice Yurt Ökmen, kendisi gibi matematik öğretmeni eşi 31 yaşındaki Gökhan Ökmen ile birlikte Hatay'da görev yapıyordu. Genç çift, 6 Şubat günü meydana gelen depremde ikamet ettikleri Odabaşı Mahallesi Gürses Sokak Prestij Asi Apartmanı'nın yıkılması sonucu göçük altında kaldı.

Hayatlarını kaybeden çiftin cansız bedenleri, ekiplerin çalışması sonucu enkazdan çıkarıldı. Gökhan Ökmen'in cenazesi, defnedilmek üzere İzmir'e gönderildi. Hatice öğretmen ise memleketi Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı. Küçük yaşta babasını kaybeden Hatice Yurt Ökmen'in Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'ndeki cenaze törenine annesi ve yakınları ile çok sayıda seveni katıldı.

Hatice Öğretmen, kılınan cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Annesi ve yakınları taziye dileklerini kabul etti.