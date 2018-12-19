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Eski Bakan Kaya'nın halası son yolculuğuna uğurlandı

Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile kardeşi Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden halaları son yolculuğuna uğurlandı.

Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile kardeşi Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden halaları son yolculuğuna uğurlandı.


Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan ve Antalya'da 4 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden halası Ümmühan Sayan (85), Seydikemer ilçesine bağlı Çaltılar Mahallesi'nde toprağa verildi. Eski Bakan Kaya ile kardeşi Bakan Yardımcısı Sayan'ın da ailesini yalnız bırakmadığı törene; Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçe Kuyu, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Fethiye ve Seydikemer protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.


4 çocuk annesi Ümmühan Sayan'ın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Çaltılar Karaözler Mezarlığı'nda defnedildi. Eski Bakan Kaya ile kardeşi Bakan Yardımcısı Sayan törenin ardından taziyeleri kabul etti.

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